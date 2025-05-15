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Мэр Краснодара посетил одно из крупнейших транспортных предприятий города

Евгений Наумов посетил крупное транспортное предприятие Краснодара.

Источник: администрация Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов посетил «Кубаньгрузсервис», одно из крупнейших предприятий транспортной отрасли города. Компания готовится к своему 80-летию, которое отметит в 2026 году.

Предприятие оказывает широкий спектр услуг, включая обслуживание грузового и пассажирского транспорта, а также школьных автобусов. Здесь осуществляется их ремонт, технический осмотр и подготовка к ежедневным рейсам.

Наумов подчеркнул, что компания уделяет большое внимание не только качеству своей работы, но и благополучию своих сотрудников, особенно молодых специалистов. Он также отметил наличие резервного транспорта и водителей, что гарантирует своевременную доставку детей в школу, даже в случае болезни водителя или поломки автобуса.

Кроме того, Наумов обратил внимание на сотрудничество предприятия с профильными учебными заведениями, где студенты проходят практику. По словам мэра, это помогает им приобрести необходимые навыки и полюбить выбранную профессию.