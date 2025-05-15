Мэр Краснодара посетил одно из крупнейших транспортных предприятий города

Наумов подчеркнул, что компания уделяет большое внимание не только качеству своей работы, но и благополучию своих сотрудников, особенно молодых специалистов. Он также отметил наличие резервного транспорта и водителей, что гарантирует своевременную доставку детей в школу, даже в случае болезни водителя или поломки автобуса.