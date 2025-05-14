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Путин поговорил по телефону с Лулой да Силвой во время его остановки в Москве

Глава Бразилии поддержал прямые переговоры между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технического перерыва на борту специального рейса Бразилии в Москву. Беседа состоялась 14 мая, когда самолет возвращался из Китая. Об этом сообщили в Кремле.

Во время беседы президент Бразилии поделился впечатлениями от недавнего визита в Китай. Он выразил поддержку инициативе Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.

Лула да Силва также заявил о готовности помочь в организации встречи, которая запланирована на 15 мая в Стамбуле. Российский лидер поблагодарил его и председателя КНР за участие в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Бразилия и Китай предложили мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что эти шаги направлены на создание условий для диалога и восстановления мира в Европе.