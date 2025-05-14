Путин поговорил по телефону с Лулой да Силвой во время его остановки в Москве

Ранее стало известно, что Бразилия и Китай предложили мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что эти шаги направлены на создание условий для диалога и восстановления мира в Европе.