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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Кремле.

Отмечается, что разговор был проведен во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая.

Сообщается, что Луис Инасио Лула да Силва подвел итоги визита в Китай, особо отметив двустороннее заявление в поддержку инициативы России о возобновлении переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Бразилии намерен активно способствовать их успешному проведению.

Владимир Путин также выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за стремление внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта.

Кроме того, Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, получившего новый импульс после их переговоров в Москве 9 мая, передает Telegram-канал Кремля.

Ранее сообщает журналист Александр Юнашев сообщил, что Владимир Путин провел международный разговор днем 14 мая. Однако тогда о подробностях разговора не сообщалось.