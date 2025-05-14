Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Кроме того, Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, получившего новый импульс после их переговоров в Москве 9 мая, передает Telegram-канал Кремля.