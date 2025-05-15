Беспрозванных обвинил соседние страны в создании препятствий на границе

«Мы обеспечиваем необходимое количество судов для перевозки грузов. Их примерно 22 — варьируется в зависимости от сезона — весной было 28. Пока это достаточное количество для обеспечения текущих нужд региона… Благодаря президенту для нас будут построены еще два парома, которые, конечно, существенно улучшат нам логистику… Совместно с федеральными министерствами мы работаем над субсидированием морских перевозок. Как поручил президент, они должны быть своевременными и достаточными. Необходимые средства сейчас выделяются и доведены до всех перевозчиков для того, чтобы те перевозки проходили бесперебойно», — добавил Беспрозванных.