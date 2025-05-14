Путин и Ибрагим обсудили решение ИКАО по крушению малайзийского MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным при встрече в Кремле решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению малайзийского МН17 на востоке Украины в 2014 году.