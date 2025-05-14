Путин и Ибрагим обсудили решение ИКАО по крушению малайзийского MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным при встрече в Кремле решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению малайзийского МН17 на востоке Украины в 2014 году.
«Это была своевременная возможность запросить разъяснение у российского правительства после выводов ИКАО, поскольку Малайзия продолжает добиваться истины и справедливости посредством независимого и справедливого процесса при сотрудничестве всех заинтересованных сторон» — написал в своем Telegram-канале Ибрагим.
Малайзия намерена обеспечить «справедливое урегулирование для жертв и их семей, которые продолжают нести бремя этой трагедии», заявил он.
Напомним, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур борт потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. 298 человек, которые находились на борту, погибли.