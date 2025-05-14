Зеленский заявил, что ждет решения России о составе делегации на переговорах

«То есть, если к чему-то реальному переговоры придут, тогда Трамп может приехать в последний момент и представить это своей большой победой. Если же переговоры ни к чему не приведут, то он, конечно, приезжать не будет. Примерно той же стратегии сейчас придерживаются и аппаратчики Трампа, которые будут в Стамбуле уже официально. Они утверждают, что формально не являются участниками переговоров, а только наблюдателями, чтобы в случае провала диалога возложить всю ответственность на украинцев и русских», — пояснил Дудаков.