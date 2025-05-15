Андрей Бочаров оценил наполняемость Волго-Ахтубинской поймы

«В 2024 году мы завершили первый этап программы по реабилитации Волги и Волго-Ахтубинской поймы, — отметил Андрей Бочаров. — И сегодня можно с уверенностью сказать, что серьезная и очень сложная работа, которая велась в последние годы, дает результаты. Все проекты, которые мы планировали к исполнению, в 2024 году выполнены, и даже с опережением. При сегодняшнем сбросе воды, который меньше практически в два раза, заполняемость Волго-Ахтубинской поймы — от 70% до 85% в зависимости от участков. Это говорит о том, что проведенная масштабная работа по экологической реабилитации водных объектов сделана на достаточно высоком качественном уровне».