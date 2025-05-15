Андрей Бочаров оценил наполняемость Волго-Ахтубинской поймы

Питание для природной жемчужины.
Волго-Ахтубинская пойма — одна из крупнейших в мире речных долин, образованная рекой Волгой и ее большим рукавом Ахтубой. Здоровье этой уникальной экосистемы с ее заливными лугами, рощами, озерами и ериками во многом зависит от режима сброса воды каскадом ГЭС.
В последние годы руководство региона активизировало усилия по расчистке русел ериков и рек, их экологической реабилитации, восстановлению каналов, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды в водную систему поймы. Ведется строительство комплекса гидросооружений с запорными системами. Работа синхронизирована с устранением незаконных и мешающих нормальному течению воды препятствий — дамб, плотин и пересыпок. Именно в этих точках заново возводятся современные водопропускные сооружения. А всему этому предшествовало масштабное исследование территории с последующей выработкой системы ее реабилитации.
И вот благодаря принимаемым мерам пойма заполнилась на 70−85% в этом сезоне, который особенно отличается маловодьем после теплой бесснежной зимы. Уникальному природному парку уже не грозит безводье.
На Волжской ГЭС завершается режим весеннего спецпопуска вод. В этом году максимальные сбросы составляли до 23 тыс. кубов в секунду. До 16 мая держится рыбохозяйственная полка.
Отмечается, что эти объемы еще ниже, чем в предшествующие годы, которые тоже считались маловодными. Лет 5−10 назад при таком количестве влаги вода не смогла бы зайти в дальние протоки, напитать пойменные луга. Но теперь многое изменилось благодаря тому, что в 2014 году в Волгоградской области началась системная работа по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Она продолжается и сегодня в рамках национальных проектов, приоритетных проектов развития региона и госпрограмм.
За весь период расчищено 107 водных объектов общей протяженностью более 272 километров, реабилитировано 1240 га озер, построено 74 водопропускных сооружения. Во время сброса на ГЭС они не только пропускают весенние воды в пойму, но и благодаря оборудованию затворами помогают задержать воду в ериках и озерах после схода паводка.
Глава региона отметил, что расслабляться нельзя, ведь есть прогнозы, что период маловодья будет продолжаться, погодные условия будут меняться и природные факторы могут привести к осложнению обстановки. Руководство региона ставит задачу ответственного отношения к использованию природных ресурсов, в том числе и воды. Комплексная реабилитация водных объектов продолжится.
В рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» приняты предложения Волгоградской области по дополнительной расчистке еще 41 объекта поймы, строительству 64 водопропускных сооружений. С 2025 по 2030 год планируется расчистить еще 116 км в Волжском бассейне, 47 км — в Донском. К 2030 году предполагается полностью оздоровить территорию Волго-Ахтубинской поймы.
ГТС: здоровье и благополучие поймы.
Биосферный заповедник влияет на благополучие практически всего юга России. Ключевым шагом к его 100-процентному оздоровлению должно стать строительство обводного канала, что позволит кардинально решать проблемы с наполнением поймы. Специалисты возлагают надежды на этот комплекс гидротехнических сооружений, который должен благотворно повлиять на водный режим с помощью регулирования уровня и расхода воды в реке Ахтубе и в водообразующих ериках. Амбициозный проект получил поддержку на федеральном уровне и уже прошел госэкспертизу.
«Опыт, полученный в предыдущие годы, дает нам уверенность в том, что задачи мы выполним, — подчеркнул губернатор. — Получены все научные подтверждения о целесообразности строительства такого объекта — это очень важно».
«В 2024 году мы завершили первый этап программы по реабилитации Волги и Волго-Ахтубинской поймы, — отметил Андрей Бочаров. — И сегодня можно с уверенностью сказать, что серьезная и очень сложная работа, которая велась в последние годы, дает результаты. Все проекты, которые мы планировали к исполнению, в 2024 году выполнены, и даже с опережением. При сегодняшнем сбросе воды, который меньше практически в два раза, заполняемость Волго-Ахтубинской поймы — от 70% до 85% в зависимости от участков. Это говорит о том, что проведенная масштабная работа по экологической реабилитации водных объектов сделана на достаточно высоком качественном уровне».
Андрей Бочаров назвал эти результаты впечатляющими. И напомнил ситуацию 2016 года, когда даже при более высоких сбросах вода не зашла в ерики и озера, пойменные луга.
На совещании говорилось, что в Волгоградской области идет системная работа по расчистке и реабилитации рек Волжского и Донского бассейнов — предложения субъекта учтены в федеральных программах.
«Важная задача, которая будет поставлена по итогам сегодняшней рабочей поездки, требующая внимательного отношения, — это содержание объектов, особенно при ограниченности финансовых ресурсов, — прокомментировал итоги поездки Андрей Бочаров. — Это касается в том числе тех объектов, которые уже прошли реабилитацию. И это связано не только с Волго-Ахтубинской поймой, но и с содержанием объектов других природоохранных территорий, природных парков. Для этого необходимо сформировать комплексную программу по поддержанию в надлежащем состоянии важных для жизни человека объектов. Необходимо пересмотреть свое к ним отношение, свои подходы, чтобы все это сохранить для следующих поколений».
Андрей Бочаров также обратился к жителям Волгоградской области с просьбой относиться к своей земле бережно и рачительно, меньше мусорить. Глава региона отметил при этом, что и тут в сравнении с прошлыми годами уже есть позитивные изменения.