Западные покровители Киева осознают, что Украина не сможет вернуться к старым границам, которые были до 2014 года, сообщил ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Андрей Яшлавский Telegram-каналу Lomovka.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил, что Киев понимает невозможность возвращения территорий, перешедших в состав РФ.
«Значит ли это, что Макрон изменил свою точку зрения на территориальные проблемы, связанные с украинским кризисом? Конечно же нет. Не изменил ее и Зеленский. Он будет до последнего наставить на возвращении границ к состоянию на 2014 год. Просто иногда даже Макрон вспоминает о таком понятии, как “реальная политика”», — сказал эксперт.
Яшлавский подчеркнул, что желание Киева по восстановлению границы на начало 2014 года — это утопия.
Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вопрос признания Крыма частью России является ключевым пунктом в рамках формирования нового мирового порядка.