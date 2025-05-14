Эксперт Яшлавский: Запад осознал, что Украина не вернется к старым границам

«Значит ли это, что Макрон изменил свою точку зрения на территориальные проблемы, связанные с украинским кризисом? Конечно же нет. Не изменил ее и Зеленский. Он будет до последнего наставить на возвращении границ к состоянию на 2014 год. Просто иногда даже Макрон вспоминает о таком понятии, как “реальная политика”», — сказал эксперт.