Неожиданный гость наведался к Путину перед стартом переговоров в Стамбуле

С приближением заключения соглашения по Украине будет появляться все больше стран, желающих приобщиться к дипломатической победе, добавил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Есть известная и очень точная философская поговорка: у победы много отцов, а поражение — всегда сирота. Сейчас люди, обладающие политическим чутьем, понимают, что дело идет к развязке украинского кризиса. Хотя бы приехал, рядом посидел на скамейке в соседнем зале, с кем-то повидался — это уже участие, повышающее политический вес. Отказ — не просто дурной тон, но и может негативно сказаться на репутации», — добавил эксперт.