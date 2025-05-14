Неожиданный гость наведался к Путину перед стартом переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Путин поблагодарил Бразилию за помощь в урегулировании конфликта на Украине.
К президенту Владимиру Путину прилетел самолет с неожиданным гостем — бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва решил вновь посетить Россию, спустя всего пару дней после официального визита. Он хотел уговорить Путина поехать на переговоры по Украине в Турцию, но из-за напряженного графика российского лидера вместо встречи состоялся телефонный разговор. Как объяснили эксперты URA.RU, для Лулы да Силвы это не стало огорчением, потому что его главная задача состояла в том, чтобы хоть как-то приобщиться к большому процессу мирового значения, стартующему между Россией и Украиной в Стамбуле уже через считанные часы.
Лула да Силва сделал в Москве короткую техническую остановку по пути из Китая. В этот момент президенты России и Бразилии провели телефонный разговор, уточнили в Кремле.
«Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении Кремля.
Россия благодарна Китаю и Бразилии за дипломатические усилия, заявил Владимир ПутинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Путин поблагодарил Бразилию и Китай за искреннее стремление внести вклад в урегулирование конфликта. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-бразильских отношений.
Спецборт ВВС Бразилии приземлился в российской столице около 14:00 мск. После 17:00 мск появилось видео с кортежем с дипломатическими номерами Бразилии, выезжающим из правительственного аэропорта Внуково-2, ближе к 18:00 мск самолет вылетел из Москвы.
Для Путина 14 мая стало днем насыщенных российско-малазийских переговоровФото: Роман Наумов © URA.RU.
В эти часы в Кремле проходила встреча с зарубежным гостем, но другим. С официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Их общение с Путиным проходило, когда бразильский спецборт стоял в аэропорту Внуково.
Лула да Силва заехал в Россию после госвизита в Китай, где он находился с 10 по 14 мая. До этого президент Бразилии принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Москве и встречался 9 мая с Путиным. Решение вновь приехать в российскую столицу связано с тем, что Лула да Силва хотел уговорить Путина поехать в Стамбул на переговоры по Украине, об этом он сам рассказал на пресс-конференции в Китае утром 14 мая.
«Я собираюсь попытаться поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: “Эй, товарищ Путин, отправляйтесь в Стамбул, Бога ради”, — заявил Лула да Силва журналистам в Пекине.
Бразилия и Китай поддержали предложение Путина о переговорах в СтамбулеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Бразилия и Китай последовательно занимали позицию дипломатического урегулирования украинского кризиса, совместно создали осенью 2024 года группу «Друзья мира», чтобы продвигать идею завершения конфликта. К ней уже присоединились Египет, Венгрия, Турция, Саудовская Аравия и другие государства. В совместном заявлении двух стран по итогам последнего визита Лулы да Силвы в Пекин говорится, что Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина начать мирные переговоры по урегулированию на Украине в Стамбуле 15 мая. В начале месяца бразильские СМИ писали, что Лула да Силва даже хочет стать полноценным посредником на мирных переговорах с Украиной, поскольку Штаты не выполнили своих обещаний по урегулированию конфликта.
Бразилия так рьяно стремится помочь в разрешении конфликта, потому что от этого зависит ее собственное развитие и место на международной арене, считает профессор МГИМО Борис Мартынов. «Бразилия и Китай давно хотят взять на себя роль посредника. Наше дело — согласиться или нет. Бразилия — восходящая региональная держава, которая стремится усилить свое присутствие в мире, обрести глобальные качества. Поддержка принципов мирного разрешения споров — это ее национальный интерес», — заявил политолог.
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С приближением заключения соглашения по Украине будет появляться все больше стран, желающих приобщиться к дипломатической победе, добавил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Есть известная и очень точная философская поговорка: у победы много отцов, а поражение — всегда сирота. Сейчас люди, обладающие политическим чутьем, понимают, что дело идет к развязке украинского кризиса. Хотя бы приехал, рядом посидел на скамейке в соседнем зале, с кем-то повидался — это уже участие, повышающее политический вес. Отказ — не просто дурной тон, но и может негативно сказаться на репутации», — добавил эксперт.