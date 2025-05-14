Что известно о подготовке первых прямых переговоров России и Украины с 2022 года в Стамбуле: главное на 14 мая

Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле
Путин планирует провести ряд рабочих встреч в четверг, 15 мая, сообщил Песков. На уточняющий вопрос, пройдут ли эти встречи в России, пресс-секретарь президента повторил: «Рабочие встречи». Дата переговоров в Стамбуле по Украине была выбрана по решению Путина, уточнил Песков.
Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции
Трамп заявил, что Путин «хотел бы» его присутствия на переговорах в Турции. По мнению Трампа, от этого может зависеть приезд российского лидера. Он предположил, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Мирошник: стамбульский проект 2022 года может стать основой урегулирования
Мирошник заявил, что согласованный в Стамбуле представителями России и Украины текст 2022 года с поправками может стать вариантом урегулирования конфликта. Лавров не примет участия в переговорах по Украине в Стамбуле 15 мая. Кто представит Россию на встрече — официально пока не сообщалось.
Президент Бразилии хочет лично попросить Путина поехать на переговоры в Стамбул
Лула да Силва заявил, что планирует визит в Москву, чтобы убедить Путина принять участие в переговорах в Стамбуле. Он добавил, что во время своего последнего визита в Москву получил просьбу Зеленского спросить Путина о готовности к перемирию.
Эксперт назвал сценарий территориальных уступок в разрешении украинского конфликта
Заведующий сектором Украины Института стран СНГ считает, что Киев может начать обсуждение территориальных уступок, однако де-юре их признание приведет к политическим рискам. Но возможен и другой сценарий. Повестка встречи официально не раскрыта.