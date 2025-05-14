Что известно о подготовке первых прямых переговоров России и Украины с 2022 года в Стамбуле: главное на 14 мая

Трамп заявил, что Путин «хотел бы» его присутствия на переговорах в Турции. По мнению Трампа, от этого может зависеть приезд российского лидера. Он предположил, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости по вопросу урегулирования конфликта на Украине.