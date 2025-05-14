NBC: Рубио намерен урезать штат СНБ и перестроить его работу

Телеканал отмечает, что на момент инаугурации Трампа в СНБ насчитывалось порядка 300 сотрудников, однако уже в январе их число было сокращено вдвое. Теперь же число работников в СНБ будет урезано до 50−60 человек. Вместе с тем Рубио намерен не увольнять сотрудников, а перенаправлять их на работу в другие ведомства.