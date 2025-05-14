NBC: Рубио намерен урезать штат СНБ и перестроить его работу

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, хочет значительно сократить число сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, а также поменять формат его работы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По их сведениям, вместо большого штата сотрудников, которые формировали широкий спектр разнообразных рекомендаций для американского лидера, СНБ будет использовать более вертикальный подход и разрабатывать сценарии с учетом предпочтений президента США Дональда Трампа.
Телеканал отмечает, что на момент инаугурации Трампа в СНБ насчитывалось порядка 300 сотрудников, однако уже в январе их число было сокращено вдвое. Теперь же число работников в СНБ будет урезано до 50−60 человек. Вместе с тем Рубио намерен не увольнять сотрудников, а перенаправлять их на работу в другие ведомства.
Ранее в среду спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне заявил газете The Washington Post, что роль Госдепартамента в разработке и реализации внешнеполитического курса страны возрастет, а позиции СНБ в свою очередь ослабнут.
11 мая агентство Bloomberg сообщило, что СНБ, ранее игравший важную роль в выстраивании внешнеполитического курса США, отошел на второй план после отставки помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца и временного назначения на этот пост Рубио.