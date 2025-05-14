Журналист Смирнов: Состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле многих удивит

Ранее источники сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая, а состав российской делегации держится в секрете и будет объявлен ближе к дате встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что решение по делегации еще не принято, а ее состав будет зависеть от обсуждаемых вопросов.