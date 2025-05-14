Россия не даст Зеленскому устроить шоу из переговоров в Стамбуле

И немного конспирологии. Если моя теория о том, что это такой неанонсированный саммит России и США верна, то это однозначно войдет в историю. Потому что, если бы он готовился в открытом информационном пространстве в течение нескольких месяцев, и о нем знали все, как это обычно происходит, то был бы велик шанс, что встреча была бы сорвана в результате волны, которую запустили бы СМИ. Сейчас трудно прогнозировать, состоится ли эта встреча — только гадать. Но если она пройдет, это будет уникальный пример для современной дипломатии, когда состоялись решения, которые заранее в информационном пространстве не анонсировались.