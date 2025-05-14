Россия не даст Зеленскому устроить шоу из переговоров в Стамбуле

Роль Зеленского в Стамбуле будет представительской, договариваться с ним Россия не станет.
Россия не позволит киевскому режиму устроить из мирных переговоров в Турции свойственное Зеленскому шоу. Если Владимир Путин и Дональд Трамп лично прилетят в Стамбул, встреча войдет в историю как заранее не анонсированный саммит с участием двух крупных держав. Она выглядит внезапной, но была заранее подготовлена и принесет результаты, если Киев не устроит провокаций, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
— Владимир Зеленский летит в Турцию 15 мая. Он намерен встретиться с президентом Турции Эрдоганом и активно призывает Путина приехать в Стамбул. Что это за ход и к чему он может привести?
Переговоры в Стамбуле могут войти в историю как не анонсированный саммит глав двух ведущих держав, считает экспертФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Начать стоит в целом с методов Зеленского. Наша сторона смогла перевернуть шахматную доску с тридцатидневным перемирием, которую пытались нам навязать в рамках киевской «сходки» Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Это был сильный дипломатический шаг, который продемонстрировал всему миру готовность России к настоящему мирному урегулированию.
Мы видим, как школа криворожской дипломатии умеет, как говорят в народе, «терять все полимеры» и срывать даже, казалось бы, те договоренности, которые уже точно были достигнуты. Пример — «непревзойденный» визит Зеленского в США, в Белый дом. Поэтому переговоры, скорее всего, состоятся, но нам следует быть готовыми к каким-либо провокациям с той стороны.
Манера, которую Зеленский пытается навязать нашему президенту, вполне в стиле избирательной кампании 2019 года, когда он Петра Порошенко, скажем так, «развел» на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Рискну предположить, что сейчас глава киевского режима пытается провернуть примерно такой же фокус с Путиным. Но есть одно маленькое «но» — рассчитывать на то, что это сработает с нашим президентом, — большая глупость.
Зеленский хочет навязать президенту России Владимиру Путину шоу в духе дебатов с Петром Порошенко на стадионе, предположил Евгений СемибратовФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Со всех сторон звучат призывы к Путину приехать завтра в Турцию. Трамп тоже говорит, что готов приехать, если будет Путин, президент Бразилии прибыл вновь в Москву, чтобы обсудить с главой российского государства его участие в переговорах в Стамбуле. Почему началась такая информационная волна?
— Подобные встречи готовятся не за день, не за два и даже не за неделю, это результат многомесячной работы команд и обеих стран. Политический процесс в рамках российско-американских отношений идет как минимум с февраля, когда был первый официальный звонок Трампа Путину.
И если будет принято решение о визите президента РФ в Стамбул уже завтра, то понятно, что он полетит на встречу не с Зеленским, роль которого будет исключительно представительской. Грубо говоря, позовут в кабинет и покажут, где расписаться.
Это будет саммит лидеров двух из трех величайших в мире держав, там не будет хватать только товарища Си. И встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, учитывая уровень российско-американских отношений, будет действительно важной вехой.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский сделал заявление по переговорам с Россией.
И немного конспирологии. Если моя теория о том, что это такой неанонсированный саммит России и США верна, то это однозначно войдет в историю. Потому что, если бы он готовился в открытом информационном пространстве в течение нескольких месяцев, и о нем знали все, как это обычно происходит, то был бы велик шанс, что встреча была бы сорвана в результате волны, которую запустили бы СМИ. Сейчас трудно прогнозировать, состоится ли эта встреча — только гадать. Но если она пройдет, это будет уникальный пример для современной дипломатии, когда состоялись решения, которые заранее в информационном пространстве не анонсировались.
Зеленский, если он даже выйдет куда-то, — я не хочу называть это переговорами, он не тот, с кем Россия будет разговаривать, — но хотя бы на какое-то фотографирование или даже подпись, то это уже будет нарушение украинского законодательства, в рамках которого он не имеет права вести любые переговоры с нынешним руководством Российской Федерации. Но он уже в течение года является «просроченным», поэтому закон нарушать ему не привыкать.
— Может ли наша позиция — не разглагольствовать лишний раз вокруг переговоров, свести к минимуму утечки — быть неким сигналом, настроем для наших оппонентов, чтобы они не превращали переговоры в шоу?
Россия держит состав делегации в секрете, чтобы избежать спекуляций, отметил экспертФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
— Зеленский переговоры превратил не просто в шоу, а в ярко выраженный пример так называемой «быдлодипломатии». Это не язык международных переговоров.
Что касается наших подходов, мы сейчас пытаемся избежать любых информационных спекуляций, потому держим состав делегации в секрете. Это позволяет нашим противникам утонуть в гипотезах, кто все-таки поедет от России, и не дает подготовиться к конкретным переговорщикам с нашей стороны.
Потому что после более чем трех лет заморозки переговорного трека эта встреча вполне может, как сказал Трамп, «потенциально» привести к каким-либо результатам. То, что мы не анонсируем наши «домашние заготовки», я считаю очень хорошим элементом дипломатической игры.
— В отличие от 2022 года в Стамбуле будут американцы. Трамп анонсировал приезд госсекретаря США Марко Рубио и других представителей. Включение Вашингтона повышает шансы на успех? Сможет ли Киев соскочить, как в прошлый раз, или США смогут принуждать Украину продолжать переговоры?
Администрация Дональда Трампа старается подходить к украинскому кризису объективно, подчеркнул Евгений СемибратовФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
— Администрация Трампа пытается объективно подходить к украинскому кризису. Хотя это у них не всегда получается, и американцы очень слабы в экспертизе конкретных деталей. Например, спецпредставитель по Ближнему Востоку Уиткофф говорит про пять регионов, которые войдут в состав России. Но в 2022 году вошло четыре региона, а еще два — в 2014-м. Пять в любом случае не получается, возможно, он не знает, что Севастополь — отдельный регион. Это яркий пример того, что американцы в детали не вдаются. Тем не менее, мы видим со стороны Уиткоффа попытку разобраться, прийти к компромиссу и не разговаривать с Россией с позицией ультиматума.
— Если переговоры не состоятся, а предпосылки к этому есть, стоит ли ждать эскалации конфликта?
— Киевский режим, который очень любит «улучшать свои тактические позиции», может подкинуть неприятный сюрприз на линии боевого соприкосновения на фоне переговоров. Тем более, в открытых источниках была информация, что они могут сосредотачивать свои вооруженные силы на границе с Брянской областью.
Сценарий провокации, после которой мы уже не сможем продолжать эти переговоры, потому что нам нужно будет адекватно отвечать, вполне вероятен. Если они сорвутся, так и не успев начаться, конечно, это развяжет руки нашим вооруженным силам.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин передал Западу последнее предложение перед Стамбулом.
Мы в ходе перемирия ко Дню Победы не использовали дроны, ракеты для нанесения ударов по территории Украины, но я уверен, что запасы в эти дни, активно пополнялись. Поэтому нам точно есть чем ответить, а линия фронта у противника трещит на различных направлениях.
— Стив Уиткофф заявил, что на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут обсуждаться три ключевые темы: вопрос территорий, статус ЗАЭС, доступ Украины к Днепру и Черному морю. Какие подводные камни есть в этих трех вопросах? Какие вырисовываются основные расхождения между позициями Москвы и Киева?
— Позиция Киева — война до победного конца, до границ 1991-го года. Что может навязать администрация Трампа? Первое — новые регионы. Нам, скорее всего, будет предложен сценарий, при котором подконтрольные киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также небольшая территория ЛНР остаются за противником.
У США есть свои планы на Запорожскую АЭС, уверен Евгений СемибратовФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
Что касается Запорожской АЭС, Трамп говорил о том, что его очень интересует одна крупная атомная электростанция на территории Украины. Тем более, еще при Порошенко, когда украинские атомщики отказывались от сотрудничества с госкорпорацией «Росатом», они пустили американцев для освоения, использования американских технологий, ядерного топлива на ЗАЭС. Поэтому у США там есть свой интерес, и туда они тоже могут попытаться зайти под соусом некоего условного юридического лица, либо создания независимой зоны на правах вольного города, чтобы американцы получили контроль над станцией и имели возможность продавать электричество с нее Украине.
Если говорить о доступе к Черному морю и Днепру, сам факт появления этого вопроса я оцениваю положительно для России. Потому что разговор о доступе Киева к морю, предполагает, что дельта Днепра будет находиться под контролем России.
Россия и США уже нашли решение по легитимности будущих договоренностей, говорит экспертФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Значит, и Херсон, который ныне находится под контролем киевского режима, при такой логике должен быть под контролем РФ. Естественно, если киевский режим признает полное вхождение четырех новых российских регионов в состав России, они будут заинтересованы в создании благоприятного юридического режима по получению доступа к Черному морю через Днепр. Этот вопрос решаем, прецедент есть, потому что, например, Молдова, у которой тоже нет прямого доступа в Черное море, также пользуется украинскими территориями для того, чтобы иметь свой прямой выход к побережью для организации торговли.
— Путин говорил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Если компромиссы на переговорах в Стамбуле будут достигнуты, может ли затянуться их принятие из-за этого юридического аспекта?
— Думаю, что моменты юридической легитимности уже обсуждены российской и американской сторонами. Многое говорит о том, что существуют некие договоренности. Поэтому для легитимизации подписи Зеленского нам нужен Трамп на этих переговорах.
Либо будет два документа: на одном будет подпись Путина и Трампа, на другом — Зеленского и Трампа. Если что-то потом не так, все вопросы к Соединенным Штатам Америки.
Если Украина устроит провокации в день переговоров, Россия даст военный ответ, полагает Евгений СемибратовФото: Министерство обороны РФ.
Потому что, если мы Украину отпустим на выборы, чтобы она выбрала легитимного президента, это ни к чему хорошему не приведет — это три-четыре месяца, а они, как показывает практика, даже неделю свои устные договоренности сдерживать не могут. И тогда опять все по новой. Поэтому должен быть какой-то инструмент под гарантии США и возможно, Турции.
— Позиция Европы по Украине резко контрастирует с подходами Москвы и Вашингтона, заявил 13 мая Дмитрий Песков. Возможно ли включение европейцев в переговоры, если не завтра, то на будущих этапах?
— Этот вариант неблагоприятен для России. Именно европейцы в течение долгих лет играли роль посредников на минских переговорах, а потом признались, что использовали это для накачки киевского режима оружием. И главное, Европа не демонстрирует хотя бы толику рационального подхода к отношениям с Россией. У нас есть противоречия и с американской, и с турецкой администрациями, но там хоть какой-то намек на желание договориться. Ничего подобного со стороны Европы мы в последние годы не видим, она все сильнее скатывается на уровень Украины.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин сорвал пиар-ход Зеленского на 9 Мая.
— Если Европу оставят за бортом переговоров, достаточно ли ресурсов у Лондона, Парижа, Берлина, чтобы вновь надавить на Киев для срыва переговоров в Стамбуле, даже если США будут против этого?
— Это очень вероятный сценарий. Но Европа уже призналась, что ее санкции без американских не стоят ровно счетом ничего. У Трампа появятся все основания для выхода из этого процесса, снятия санкций против России и перехода в состояние нормальных партнерских равноценных отношений на фоне того, как Москва будет дальше решать задачи в рамках спецоперации. В военном плане Великобритания, Франция и Германия на Украине не смогут заменить США, поэтому России будет легче достичь своих целей в СВО.