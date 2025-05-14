В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных

Она отметила, что этот документ направлен на обеспечение безопасности людей от возможного вреда, который могут причинить им животные. В законопроекте хотят создать систему быстрого реагирования на сообщения граждан о нападениях животных. По словам Татьяны Буцкой, система будет работать через экстренные службы, вызываемые по номеру «112». Правительство России получит полномочия установить порядок взаимодействия между всеми участниками процесса.