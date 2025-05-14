В Госдуму внесли законопроект о реагировании на нападения животных

Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, который должен помочь оперативно реагировать на жалобы граждан о нападениях бездомных животных. Об этом сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства.
«Совместно с коллегами мы разработали законопроект, цель которого — защитить граждан от нападений бездомных животных», — написала Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что этот документ направлен на обеспечение безопасности людей от возможного вреда, который могут причинить им животные. В законопроекте хотят создать систему быстрого реагирования на сообщения граждан о нападениях животных. По словам Татьяны Буцкой, система будет работать через экстренные службы, вызываемые по номеру «112». Правительство России получит полномочия установить порядок взаимодействия между всеми участниками процесса.
Ранее в ГД предложили повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. Отмечалось, что владельцы, бесконтрольно выгуливающие животных, сейчас подвергаются минимальным наказаниям.