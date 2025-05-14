Политолог объяснил, чем грозит Украине срыв переговоров в Стамбуле

«Киевский режим может подкинуть неприятный сюрприз на линии боевого соприкосновения 15 мая на фоне переговоров. Тем более, в открытых источниках была информация, что они смогут сосредотачивать свои силы на границах с Брянской областью. Сценарий провокации, после которой мы уже не сможем продолжить эти переговоры, потому что нам нужно будет адекватно отвечать, вполне вероятен. Если они сорвутся, так и не успев начаться, это развяжет руки нашим вооруженным силам», — сказал политолог.