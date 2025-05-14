Политолог объяснил, чем грозит Украине срыв переговоров в Стамбуле

Если ВСУ устроят провокации в день переговоров, Россия даст адекватный военный ответ, подчеркнул Евгений Семибратов.
Киевский режим может устроить провокации на линии боевого соприкосновения в день переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, которые пройдут 15 мая в Стамбуле. Это повлечет за собой военный ответ Вооруженных сил России, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Киевский режим может подкинуть неприятный сюрприз на линии боевого соприкосновения 15 мая на фоне переговоров. Тем более, в открытых источниках была информация, что они смогут сосредотачивать свои силы на границах с Брянской областью. Сценарий провокации, после которой мы уже не сможем продолжить эти переговоры, потому что нам нужно будет адекватно отвечать, вполне вероятен. Если они сорвутся, так и не успев начаться, это развяжет руки нашим вооруженным силам», — сказал политолог.
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В ходе трехдневного перемирия в честь Дня Победы ВС РФ не использовали дроны и ракеты для нанесения ударов по территории, подконтрольной Украине, однако наверняка активно пополняла запасы в зоне СВО. Поэтому России точно есть чем ответить противнику, уверен эксперт.
Семибратов считает вероятным сценарий срыва переговоров Киевом под давлением западноевропейских стран. Но Великобритания, Франция и Германия не смогут заменить Украине США в плане военной помощи. Без Вашингтона даже с поддержкой Европы режиму Зеленского будет сложно противостоять России на поле боя, добавил собеседник URA.RU.