Путин сделал «домашнюю заготовку» к переговорам в Стамбуле

Президент Владимир Путин специально не стал заранее раскрывать состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, заявил политолог Евгений Семибратов.
Решение не раскрывать до последнего момента состав российской делегации на переговорах в Стамбуле стало «домашней заготовкой» президента Владимир Путина. Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, подобный шаг позволит достичь более значимых результатов на встрече российских и украинских представителей в Турции.
«Это позволяет нашим противникам утонуть в гипотезах, кто все-таки поедет от России, и не дает подготовиться к конкретным переговорщикам с нашей стороны. Потому что после более чем трех лет заморозки переговорного трека эта встреча вполне может, как сказал Трамп, “потенциально” привести каким-либо результатам. То, что мы не анонсируем наши “домашние заготовки”, я считаю очень хорошим элементом дипломатической игры», — заявил политолог.
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Путин поздно ночью 11 мая выступил с инициативой провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Позднее в этот же день российский и турецкий лидеры обсудили по телефону детали предстоящей встречи. Реджеп Тайип Эрдоган поддержал российское предложение.