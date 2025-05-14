Путин сделал «домашнюю заготовку» к переговорам в Стамбуле

«Это позволяет нашим противникам утонуть в гипотезах, кто все-таки поедет от России, и не дает подготовиться к конкретным переговорщикам с нашей стороны. Потому что после более чем трех лет заморозки переговорного трека эта встреча вполне может, как сказал Трамп, “потенциально” привести каким-либо результатам. То, что мы не анонсируем наши “домашние заготовки”, я считаю очень хорошим элементом дипломатической игры», — заявил политолог.