В ближайшее время Россия и Украина сядут за стол переговоров, встреча состоится в Стамбуле. Глава комитета Госдумы по международный делам Леонид Слуцкий отметил, что пока сложно предсказать, как будут развиваться события.
Но в Кремле надеются, что ход диалога будет конструктивный. Депутат отмечает, что президент Владимир Путин дает Киеву второй шанс. Но судя по прошлым раундам переговоров, пока строить какие-то прогнозы нецелесообразно. Остается только рассчитывать на то, что стороны будут идти друг другу навстречу. И Киев больше не будет нарушать договоренностей.
— Надеемся, что разум возобладает и они воспользуются вторым шансом, который предоставляет президент Путин, — говорит депутат NEWS.ru.
Дональд Трамп опять допустил, что прилетит в Стамбул ради встречи с Владимиром Путиным, несмотря на плотный график своего турне (американец с 13 по 16 мая совершает ближневосточный вояж) — если это приблизит окончание украинского конфликта. Но Кремль, повторим, пока не озвучил состав российской делегации.