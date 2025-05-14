Депутат Слуцкий о переговорах в Турции: Надеемся, что у Киева разум возобладает

Но в Кремле надеются, что ход диалога будет конструктивный. Депутат отмечает, что президент Владимир Путин дает Киеву второй шанс. Но судя по прошлым раундам переговоров, пока строить какие-то прогнозы нецелесообразно. Остается только рассчитывать на то, что стороны будут идти друг другу навстречу. И Киев больше не будет нарушать договоренностей.