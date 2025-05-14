Источники назвали состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле: Кто едет в Турцию с Зеленским

На Украине объявили состав делегации, которая отправится на переговоры с Россией в Стамбул 15 мая. Об этом стало известно из сообщения радио NV.
Согласно информации источников издания, украинскую сторону будут предоставлять: руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Дмитрий Кулеба и советник президента Михаил Жовква.
«Окончательное решение о формате переговоров и их проведении будет принято лично президентом во время его визита в Турцию, который запланирован на завтра», — уточнил источник.