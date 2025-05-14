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Источники назвали состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле: Кто едет в Турцию с Зеленским

NV: в делегацию Украины в Стамбуле войдут Ермак, Умеров и Сибига.

Источник: Комсомольская правда

На Украине объявили состав делегации, которая отправится на переговоры с Россией в Стамбул 15 мая. Об этом стало известно из сообщения радио NV.

Согласно информации источников издания, украинскую сторону будут предоставлять: руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Дмитрий Кулеба и советник президента Михаил Жовква.

«Окончательное решение о формате переговоров и их проведении будет принято лично президентом во время его визита в Турцию, который запланирован на завтра», — уточнил источник.