Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил, есть ли действительно возможность урегулировать конфликт в Украине в ближайшие 14 дней. О таком сроке заговорил генсек НАТО Марк Рютте.
По мнению сенатора, ничего общего с реальностью эти заявления не имеют.
— Я думаю, что он рассказывает свой сон последний, потому что я не знаю, честно говоря, о чем он говорит, — отметил Джабаров в беседе с Lenta.ru.
Он подчеркнул, что переговоры еще не начались, а некоторые уже считают дни до финального решения.
И единственная возможность поскорее поставить в ситуации точку — это НАТО прекратить вмешиваться в ситуацию.
11 мая президент России Владимир Путин мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле — там же, где Киев под давлением Запада сорвал диалог три года назад, пишет life.ru.
В свою очередь, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что переговорам в Стамбуле может помешать «белый шум». Слишком много шумихи образовалось вокруг ожидаемой русско-украинской встречи, пишет Царьград.
В последний раз прямые переговоры России и Украины состоялись три года назад в Турции, после чего стороны решили продолжить диалог в формате видеоконференции, пишет газета Известия.