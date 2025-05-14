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Сенатор Джабаров: слова Рютте о 14 днях для перемирия с Украиной — сон

15 мая в Турции начнутся переговоры России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил, есть ли действительно возможность урегулировать конфликт в Украине в ближайшие 14 дней. О таком сроке заговорил генсек НАТО Марк Рютте.

По мнению сенатора, ничего общего с реальностью эти заявления не имеют.

— Я думаю, что он рассказывает свой сон последний, потому что я не знаю, честно говоря, о чем он говорит, — отметил Джабаров в беседе с Lenta.ru.

Он подчеркнул, что переговоры еще не начались, а некоторые уже считают дни до финального решения.

И единственная возможность поскорее поставить в ситуации точку — это НАТО прекратить вмешиваться в ситуацию.

11 мая президент России Владимир Путин мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле — там же, где Киев под давлением Запада сорвал диалог три года назад, пишет life.ru.

В свою очередь, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что переговорам в Стамбуле может помешать «белый шум». Слишком много шумихи образовалось вокруг ожидаемой русско-украинской встречи, пишет Царьград.

В последний раз прямые переговоры России и Украины состоялись три года назад в Турции, после чего стороны решили продолжить диалог в формате видеоконференции, пишет газета Известия.