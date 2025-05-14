Европейские страны все ближе подползают к России и хотят «получить тихой сапой абсолютно все», сообщил политолог, журналист Максим Шевченко в беседе с «Царьградом».
«Он, начиная с момента распада СССР, проводил мягкую экспансию на восток. Европейские политики говорили: “Мы не хотим расширяться”. И расширялись. Мы, мол, не хотим расширять НАТО. И расширяли НАТО. Украина у нас, дескать, не находится на повестке, говорили они в конце 1990-х — начале 2000-х годов. И Украина оказалась у них в повестке», — отметил эксперт.
По словам Шевченко, сейчас страны Европы пытаются перехватить у США управление процессом урегулирования украинского конфликта. Это, отметил эксперт, необходимо для того, чтобы продолжить экспансию на восток.
Ранее итальянская газета il Fatto Quotidiano сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов признать, что действия европейских союзников Киева привели Украину к краху.
Издание отмечает, что планы Украины о членстве в НАТО, на котором настаивали лидеры ЕС, потерпели неудачу.