Политолог Шевченко: страны ЕС постепенно подползают все ближе к России

«Он, начиная с момента распада СССР, проводил мягкую экспансию на восток. Европейские политики говорили: “Мы не хотим расширяться”. И расширялись. Мы, мол, не хотим расширять НАТО. И расширяли НАТО. Украина у нас, дескать, не находится на повестке, говорили они в конце 1990-х — начале 2000-х годов. И Украина оказалась у них в повестке», — отметил эксперт.