Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится в турецкий Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Кремле.
Так, российскую сторону будут представлять заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Делегацию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.
Кроме того, глава РФ также утвердил состав экспертов для встречи. В нее вошли — первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.
Помимо этого, на встрече будут присутствовать директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов, передают на сайте Кремля.
Ранее Киев также раскрыл состав своей делегации, которая отправится на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.