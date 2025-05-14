Зеленский назначил обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова послом в Турции

Джелялов, ранее осужденный за организацию теракта в Крыму, был утвержден Зеленским в качестве нового посла еще в декабре прошлого года. В России он получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное, однако впоследствии попал под процедуру обмена и вернулся на Украину.