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Зеленский назначил обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова послом в Турции

В России Джелялов получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Турции замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Наримана Джелялова. Указ о назначении опубликован на сайте президента Украины.

«Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — следует из документа.

При этом в указе Зеленского не уточняется, когда Джелялов приступит к исполнению своих обязанностей в Турции.

Джелялов, ранее осужденный за организацию теракта в Крыму, был утвержден Зеленским в качестве нового посла еще в декабре прошлого года. В России он получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное, однако впоследствии попал под процедуру обмена и вернулся на Украину.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.