Зеленский назначил обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова послом в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Турции замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Наримана Джелялова. Указ о назначении опубликован на сайте президента Украины.
«Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — следует из документа.
При этом в указе Зеленского не уточняется, когда Джелялов приступит к исполнению своих обязанностей в Турции.
Джелялов, ранее осужденный за организацию теракта в Крыму, был утвержден Зеленским в качестве нового посла еще в декабре прошлого года. В России он получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное, однако впоследствии попал под процедуру обмена и вернулся на Украину.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.