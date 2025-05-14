Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

В переговорную группу войдут:
- Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
- Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (член делегации);
- Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации);
Состав экспертов для переговоров с Украиной:
Александр Зорин— первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил;
Елена Подобреевская — заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере;
Полищук А. А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России.
Шевцов В. И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.