Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Текст распоряжения опубликовал Кремль.

Источник: Пресс-служба Президента России

В переговорную группу войдут:

  • Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
  • Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
  • Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (член делегации);
  • Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации);

Состав экспертов для переговоров с Украиной:

Александр Зорин— первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил;

Елена Подобреевская — заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук А. А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России.

Шевцов В. И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.