Депутат Чепа: переговоры в Стамбуле будут непростыми

«Сценарии могут быть разные… Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростыми, которые Украина не выполнила, придумав сценарий Бучи. У них желание было изначально не выполнять никакие договоренности, также как минские договоренности… Переговоры будут непростые, в любом случае», — отметил он.