Депутат Чепа: переговоры в Стамбуле будут непростыми

Переговоры в Стамбуле будут непростым, заявил в беседе с aif.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Сценарии могут быть разные… Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростыми, которые Украина не выполнила, придумав сценарий Бучи. У них желание было изначально не выполнять никакие договоренности, также как минские договоренности… Переговоры будут непростые, в любом случае», — отметил он.
По словам парламентария, главной задачей переговоров он видит выработку условий контроля за соблюдением соглашений и установление и того, «как кто будет потом нам гарантировать эти условия контроля и их соблюдение».
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обозначил три возможных варианта развития переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Россия намерена поднять вопрос о внеблоковом статусе Украины, обсудить меры по обеспечению национальной безопасности и шаги для реального прекращения конфликта.