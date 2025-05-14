Делегацию России на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит Владимир Мединский

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит РФ в четверг 15 мая на переговорах по украинскому урегулированию в столице Турции Стамбуле. Российский лидер подписал соответствующее распоряжение, из которого следует, что делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Также в состав делегации войдут заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В качестве экспертов к работе на переговорах с российской стороны привлечены первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков перечислил темы для переговоров с Украиной в Стамбуле.
При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая. Ушаков уточнил, что имеет в виду именно возобновление переговоров, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров.
Напомним, США делегируют в Турцию в качестве «наблюдателей» госсекретаря Рубио, и спецпредставителей президента Уиткоффа и Келлога, не предполагая их прямого участия в переговорах.