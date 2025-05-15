Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов выборов, заявили в ПМР

«Ни для одной из таких схем Приднестровье не подходит. Значит, со стороны Кишинёва могут быть провокации вроде “минирования” моста через Днестр в районе городов Рыбница-Резина, как это было во втором туре выборов президента Молдовы в 2024 году, или препятствования голосованию приднестровцев, как это было на прежних президентских выборах в Молдове в 2020 году со стороны нынешнего спикера высшего законодательного органа Молдовы Игоря Гросу», — сказал Сафонов.