Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы

Как сообщало URA.RU ранее, попытки Запада сорвать переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом из-за сбитого в 2014 году Boeing провалились. На переговорах в Кремле 14 мая лидеры говорили не только как партнеры, но и как друзья, близкие по духу.