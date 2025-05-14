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Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв катастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать их родственникам погибших. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с российским лидером в Кремле.

Ибрагим подчеркнул, что адресует слова соболезнования семьям погибших.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв катастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать их родственникам погибших. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с российским лидером в Кремле.

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«Президент Путин выразил сочувствие и соболезнования семьям жертв», — процитировало слова Анвара Ибрагима РИА Новости. Он добавил, что намерен довести до сведения семей погибших позицию российского руководства по этому вопросу, обсудив в Москве решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушения лайнера.

Как сообщало URA.RU ранее, попытки Запада сорвать переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом из-за сбитого в 2014 году Boeing провалились. На переговорах в Кремле 14 мая лидеры говорили не только как партнеры, но и как друзья, близкие по духу.