Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Одной из тем для обсуждения стало решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению «Боинга» рейса MH17 Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году. После встречи глава правительства Малайзии заявил, что обязательно передаст слова Владимира Путина о МН17 семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Накануне ИКАО возложил ответственность за крушение самолета на Россию, полностью проигнорировав предоставленные российской стороной доказательства вины киевского режима в этой катастрофе. В МИД РФ отметили, что это решение не случайно озвучили перед визитом в Россию премьер-министра Малайзии. Однако эти планы не увенчались успехом.
Анвар Ибрагим отметил, что президент России выразил искреннее сочувствие и соболезнования семьям жертв, а также вновь призвал к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию. Анвар Ибрагим пообещал, что обязательно проинформирует семьи погибших в катастрофе об этих словах Владимира Путина.
«Я могу подтвердить, что он опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — пояснил Анвар Ибрагим.
Boeing рейсом MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Расследованием занимались следователи Нидерландов без участия России. При этом Украину (потенциального виновника трагедии) включили в группу.
Позднее в МИД России прокомментировали решение Совета ИКАО относительно крушения MH17. В ведомстве заявили о непричастности России к этой катастрофе и прямо заявили, что главным виновником трагедии МН-17 является киевский режим.