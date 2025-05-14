Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск

«Следует отметить, что сейчас действительно идут активные наступательные действия на Северском направлении и формируются условия для дальнейшего развития наступательной операции на Славянск в рамках Славянско-Краматорской агломерации. Это ключевой и, вероятно, уже самый основной и последний укрепрайон противника, по результатам ликвидации которого, по большому счету, будет закрыт вопрос окончательно в рамках освобождения Донецкой народной республики», — объяснил специалист.