Единороссы раскрыли, как готовятся к выборам в Госдуму-2026

Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев раскрыл, как готовит партию к большим выборам.
«Единая Россия» проводит последнее перед выборами в Госдуму-2026 предварительное голосование. Оно показывает, что внутренняя конкуренция в партии значительно возросла. На этом фоне руководство ЕР усиливает мобилизацию своих сторонников и активистов, а также масштабирует образовательные проекты. О подготовке к федеральной кампании на встрече с журналистами рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
В начале встречи секретарь Генсовета заострил внимание на значительном росте конкуренциисреди потенциальных кандидатов «Единой России». В среднем она составила шесть человек на место. В лидерах оказалась Ростовская область, где на один мандат от партии власти претендуют более девяти человек.
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Эти цифры — еще не предел. К выборам в российский парламент в 2026 году конкуренциятолько усилится, констатировал секретарь Генсовета ЕР. «Мы уже перешагнули за шесть человек на место, к выборам в Госдуму тенденция будет расти», — подчеркнул Якушев.
Рост числа участников предварительного голосования происходит за счет молодых людей и женщин. Секретарь Генсовета отметил, что участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше по сравнению с 2024 годом. Политика стала популярнее и у женского пола. В этом году 40% участников — женщины (в 2024 году было 30%). На праймериз также заявились 940 участников СВО.
На праймериз ЕР-2025 стало больше участников СВО, женщин и молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU.
«В этом году молодежи будет еще больше. Рассчитываем на серьезное обновление, не меньше, чем в 2024-м», — сказал Владимир Якушев.
Мобилизация партийных сторонников и активистов, а также наращивание их рядов — одна из главных задач «Единой России» перед выборами в Госдуму в 2026 году, заявил секретарь Генсовета.
«Задача — поработать с нашими внутренними резервами», — сказал секретарь Генсовета.
Для мобилизации рядов партии секретарь Генсовета регулярно работает в регионах. Только за весну Якушев побывал в Новосибирской, Калужской, Ростовской, Томской и Иркутской областях, в Хабаровском крае и еще нескольких регионах.
Якушев поделился тем, как проходят его встречи с партийцами регионахФото: Илья Московец © URA.RU.
«Важнейшая задача на сегодняшний день — это общение с нашими однопартийцами. Прямой, конкретный диалог. Нет закрытых тем, любые обсуждения», — отметил единоросс. Он привел в пример встречу с партийцами в Томской области, которая, несмотря на пятничный вечер, продлилась более трех часов.
«Задают очень много вопросов по специальной военной операции, по международной политике. Конечно, очень много житейских вопросов — зарплаты учителям, инфляция и так далее. Круг не ограничен», — уточнил партиец.
Якушев также подчеркнул важность встреч с сотрудниками исполнительных комитетов партии на местах. «Прямой диалог помогает понять, что нужно донастроить в работе нашего аппарата. Для них встречи с секретарем Генсовета — серьезный сигнал и большая эмоция. На них сегодня огромный объем сложной работы», — считает секретарь Генсовета.
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В преддверии выборов в Госдуму единороссы планируют масштабировать Высшую партийную школу. Якушев подчеркнул, что такой запрос исходит от самих регионов. Проект позволяет вести прямой диалог с низовым звеном партии. Секретарь партии анонсировал, что количество курсов будет увеличено.
«Руководители первичек и муниципальные депутаты хотят учиться. Пошел большой запрос на открытие филиалов Высшей партийной школы в регионах. Мы однозначно будем ее усиливать, искать для этого дополнительные ресурсы», — отметил единоросс.
Подводя итог, Якушев отметил, что «Единая Россия» готовится к непростой и конкурентной кампании в 2026 году. «Мы хорошо знаем субъекты, где будут проблемы. И работаем над тем, чтобы усилить там нашу партийную инфраструктуру», — резюмировал секретарь Генсовета.