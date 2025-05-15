Единороссы раскрыли, как готовятся к выборам в Госдуму-2026

Рост числа участников предварительного голосования происходит за счет молодых людей и женщин. Секретарь Генсовета отметил, что участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше по сравнению с 2024 годом. Политика стала популярнее и у женского пола. В этом году 40% участников — женщины (в 2024 году было 30%). На праймериз также заявились 940 участников СВО.