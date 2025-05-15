Якушев назвал самые сложные для ЕР кампании на выборах-2025

В пятерку субъектов «красной зоны» вошли Томская область с выборами в городскую думу, Хакасия и Забайкалье, где избираются органы местного самоуправления, Костромская область и Коми, где одновременно будут выбирать губернаторов и заксобрания. Кроме того, к числу сложных субъектов Якушев отнес Иркутскую область, где состоятся выборы губернатора.