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Якушев назвал самые сложные для ЕР кампании на выборах-2025

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил топ самых сложных избирательных кампаний для партии власти в 2025 году. Заявление он сделал на встрече с журналистами федеральных СМИ.

Секретарь Генсовета ЕР анонсировал сложные для партии власти регионы на выборах-2025.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил топ самых сложных избирательных кампаний для партии власти в 2025 году. Заявление он сделал на встрече с журналистами федеральных СМИ.

В пятерку субъектов «красной зоны» вошли Томская область с выборами в городскую думу, Хакасия и Забайкалье, где избираются органы местного самоуправления, Костромская область и Коми, где одновременно будут выбирать губернаторов и заксобрания. Кроме того, к числу сложных субъектов Якушев отнес Иркутскую область, где состоятся выборы губернатора.

Якушев не упомянул ряд субъектов, которые в феврале к числу сложных относил член Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. Так, обратил внимание журналистов секретарь Генсовета, нормализовалась выборная ситуация в Новосибирской области.

В список Якушева не вошли кампании в гордумы Тамбова, Орла, Оренбурга и Астрахани. Ранее они, по заявлениям Перминова, тоже считались сложными.