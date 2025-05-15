В ЕР раскрыли, кто заявился на праймериз в 2025 году

Секретарь Генсовета ЕР сообщил, что праймериз стали популярнее у женщин и россиян до 35 лет.
Интерес россиян в возрасте до 35 лет и женщин к выборам вырос в сравнении с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные по итогам выдвижения на предварительное голосование «Единой России». Их озвучил Владимир Якушев на встрече с федеральными журналистами.
По данным Якушева, участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше в сравнении с 2024 годом. Политика стала популярнее и среди женщин: в этом году среди участников праймериз их 40% (в 2024 году было 30%). Примут участие в праймериз 940 участников СВО.
Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин возвращает женщин на посты глав регионов. Так, 19 марта 2025 года врио губернатора Ненецкого автономного округа стала экс-глава правительства Запорожья Ирина Гехт. А в ноябре 2024 года исполняющей обязанности главы Еврейской АО назначена бывший начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.