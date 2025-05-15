В ЕР раскрыли, кто заявился на праймериз в 2025 году

По данным Якушева, участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше в сравнении с 2024 годом. Политика стала популярнее и среди женщин: в этом году среди участников праймериз их 40% (в 2024 году было 30%). Примут участие в праймериз 940 участников СВО.