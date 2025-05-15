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Песков: Путин планирует провести рабочие встречи 15 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует провести рабочие встречи. Об этом днем ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков «Юнашев Live» в ответ на просьбу раскрыть рабочий график президента на 15 мая.

Кремль не сообщал о каких-либо других мероприятиях в графике Путина на четверг.

В среду вечером президент утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом. Как и три года назад, делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российская сторона намерена обсудить в Стамбуле как технические, так и политические вопросы. Предложение возобновить 15 мая прямые российско-украинские переговоры Путин озвучил 11 мая.

Контакты были прерваны в 2022 году по решению Украины с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.