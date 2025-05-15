Песков: Путин планирует провести рабочие встречи 15 мая

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков «Юнашев Live» в ответ на просьбу раскрыть рабочий график президента на 15 мая.
Кремль не сообщал о каких-либо других мероприятиях в графике Путина на четверг.
В среду вечером президент утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом. Как и три года назад, делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Российская сторона намерена обсудить в Стамбуле как технические, так и политические вопросы. Предложение возобновить 15 мая прямые российско-украинские переговоры Путин озвучил 11 мая.
Контакты были прерваны в 2022 году по решению Украины с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.