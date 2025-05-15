Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не поедет в Стамбул для того, чтобы участвовать в переговорах между Российской Федерацией и Киевом, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванного чиновника из США.
«Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между РФ и Украиной», — говорится в публикации.
Прямые переговоры Российской Федерации и украинской стороны состоятся в четверг в Стамбуле. Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации РФ. Согласно распоряжению Путина, её возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Военкор Александр Коц назвал мощным состав переговорной группы Российской Федерации. Кроме того, он отметил, что Зеленский едет в Турцию лишь для того, чтобы сорвать диалог.