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Война спецслужб Венгрии и Украины вышла на новый уровень: на границе сбили беспилотник-шпион

Magyar Hirlap: Силы ПВО Венгрии сбили на границе украинский беспилотник.

Противостояние спецслужб Венгрии и Украины выходит на новый уровень. Теперь украинцы не стесняются использовать для наблюдения за соседями шпионские беспилотники. Как сообщила газета Magyar Hirlap, силы ПВО Венгрии на днях сбили на границе украинский беспилотник. Его обнаружили в овздушном пространстве Венгрии с помощью радара. При этом венгерские власти подозревают, что этот аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях.

Издание отмечает, что это ЧП -лишь часть многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии. Пока никаких официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не поступало.