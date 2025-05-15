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Зеленский поедет на переговоры в Стамбул с Умеровым и Сибигой

Кроме того, в Турцию приедут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и замглавы офиса Игорь Жовква.

В состав делегации Киева, которая вместе с Зеленским поедет в Стамбул на переговоры с РФ, войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы Игорь Жовква, а также глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РИА Новости.

«В Турцию также планируют поехать глава офис Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там», — говорится в сообщении.

Прямые переговоры РФ и украинской стороны состоятся в четверг в Турции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав делегации. Согласно распоряжению Путина, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.