Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера

В ночь на среду столкновения в Триполи возобновились. Позднее в ливийской столице вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако, несмотря на это, столкновения продолжились. По информации СМИ, в ряде районов Триполи проходят протесты против ПНЕ.
«Демонстранты собрались перед канцелярией премьер-министра», — говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, протестующие требуют отставки Дбейбы и его правительства.
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии.
По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Согласно информации СМИ, столкновения произошли между силами, подконтрольными президентскому совету с одной стороны и министерству обороны ПНЕ с другой.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей страны — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.