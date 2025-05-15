Дмитрий Демешин: «У Хабаровского края не должно быть окраин»

Сам Дмитрий Демешин отметил, что ему не потребуется много времени, чтобы разобраться в ситуации, поскольку он уже был заместителем генерального прокурора по регионам Сибири и Дальнего Востока и курировал, в том числе, и Хабаровский край. Среди основных целей в своей работе глава региона назвал решение острых социальных проблем и повышение качества жизни населения. И первые же его шаги показали, что он решительно настроен на достижение поставленных целей.