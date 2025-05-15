Дмитрий Демешин: «У Хабаровского края не должно быть окраин»

Президент России Владимир Путин 15 мая 2024 года назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Через неделю в Хабаровске прошла официальная церемония представления нового главы региона, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Вице-премьер и полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что у Хабаровского края есть большой потенциал для развития, и пожелал Дмитрию Демешину успехов в новой должности.
Сам Дмитрий Демешин отметил, что ему не потребуется много времени, чтобы разобраться в ситуации, поскольку он уже был заместителем генерального прокурора по регионам Сибири и Дальнего Востока и курировал, в том числе, и Хабаровский край. Среди основных целей в своей работе глава региона назвал решение острых социальных проблем и повышение качества жизни населения. И первые же его шаги показали, что он решительно настроен на достижение поставленных целей.
Одним из первых масштабных начинаний губернатора стало составление Атласа проблемных объектов. Этому предшествовала серия рабочих визитов главы региона в Хабаровский район и другие муниципалитеты, а также памятная встреча с мэром столицы региона Сергеем Кравчуком на Амурском бульваре.
— На меня люди буквально напали в поселке им. Горького: «Дмитрий Викторович, проедьтесь по Восточному шоссе». Развернул машину и убедился лично: просто не проехать в отдельных местах. Одни ямы и ухабы. Отсюда поручение — создать Атлас проблемных объектов Хабаровского края. Я хочу видеть в нем все убогие дороги, недострои, бараки, всю критику людей, — рассказывал Дмитрий Демешин.
В то же время он дал возможность всем желающим оставлять комментарии в своём Telegram-канале, чтобы жители региона могли напрямую сообщать губернатору о проблемах, которые их беспокоят. В результате плодотворного сотрудничества органов власти и общественности был составлен внушительный список объектов, нуждающихся в ремонте, восстановлении, реконструкции или, наоборот, в ликвидации — как несанкционированные свалки. С подробной информацией по каждому объекту можно ознакомиться на сайте atlas27.ru.
Многие обращения граждан в органы власти связаны с состоянием дорог. Губернатор предложил с 2026 года увеличить долю транспортного налога, поступающего в бюджеты городских округов, с 15% до 50%. Кроме того, он предложил использовать дополнительные доходы краевого бюджета, которые направляются в дорожный фонд, для содержания и ремонта региональных и межмуниципальных дорог.
— Новые дороги разрушаются, и люди это видят! — подчеркнул Дмитрий Демешин в ходе отчета перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края. — Значит, изначально не был подготовлен проект строительства и ремонта. Качество асфальтобетонной смеси низкое, и его никто не контролирует. Между тем в течение пяти лет можно требовать устранения всех дефектов на отремонтированных и новых дорогах. Это срок гарантии по государственным контрактам. И работа в данном направлении ведется.
Промежуточным результатом стала убедительная победа Дмитрия Демешина на губернаторских выборах в сентябре 2024 года. За него проголосовали 81,3% избирателей, принявших участие в голосовании.
— Как подчёркивает наш президент Владимир Владимирович Путин: «Главная задача всех ветвей власти заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей», — считаю это руководством для совместной работы правительства и Законодательной думы Хабаровского края, — сказал Дмитрий Демешин в ходе недавнего отчёта главы региона перед депутатами краевого парламента. — Здесь важны два вектора работы — это забота о людях и опережающее экономическое развитие региона.
Что касается экономики, то Хабаровский край за год, проведённый Дмитрием Демешиным в качестве врио губернатора и полноправного главы региона, оборотов не сбавил. Безработица — на историческом минимуме в 1,6% (2,5% в России и 2,9 на Дальнем Востоке). По итогам 2024 года рост промышленного производства достиг отметки в 5,5%, что тоже выше, чем в среднем по стране и в федеральном округе.
Комсомольск-на-Амуре, как промышленная столица Дальнего Востока, продолжает добавлять процентные пункты в ВВП края. Продолжает радовать достижениями гражданское и оборонное судостроение, авиационные заводы, металлургический комбинат «Амурсталь» и нефтеперерабатывающий комплекс. Весной начаты испытания импортозамещённого пассажирского лайнера «Суперджет-100» с отечественными двигателями ПД-8, освоен выпуск комплектующих для самолётов МС-21, SJ-100 и ИЛ-114.
— Такое взаимодействие — результат работы «Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения», эту инициативу я предложил в прошлом году, и наши предприятия её поддержали, — говорит Дмитрий Демешин. — К Хартии уже присоединилось более 300 организаций, она даёт нашему малому бизнесу право приоритетных поставок продукции в вертикально-интегрированные корпорации. В рамках проекта доступен заём «Технопром»: до 5 млн рублей под 6% годовых.
Не одним промышленным производством славен Хабаровский край, не отстаёт регион и в опережающем развитии высокотехнологичных цифровых проектов, разработке программного обеспечения и улучшении кибербезопасности. Учебные заведения края готовят новые кадры для такой работы, а компании МТС, «Ростелеком» и «МегаФон» уже строят у нас три центра обработки данных, объём инвестиций — порядка 4,6 млрд рублей.
Традиционно значимую долю в экономике Хабаровского края занимает природно-ресурсный комплекс, добыча и переработка полезных ископаемых. Здесь — тоже рост, на 12,7% к уровню 2023-го года. Добы́то более 28 тонн золота и свыше 87 кг платины, 49 тысяч тонн меди в концентрате. В этом году планы глобальные: ожидается, что золота в крае выдадут «на гора» на 32 тонны, серебра 79 тонн, олова в концентрате — 3,5 тысяч тонн, меди в концентрате — 250 тысяч тонн.
Сельское хозяйство, несмотря на наш суровый климат, тоже прирастает и с опережением российских и дальневосточных показателей. Задача на 2025 год — нарастить объёмы производства молока, овощей, картофеля и зерновых и в кооперации продолжить развитие сбыта собственной продукции.
В августе 2024 года глава региона сообщил о необходимости модернизации системы медицинского обслуживания жителей области.
«Краевое здравоохранение должно обеспечивать безопасность каждого человека, — отметил он в своём Telegram-канале. — Здоровье — это ценный ресурс, который мы должны беречь. Требуется полная трансформация региональной медицины».
Дмитрий Демешин провёл ряд встреч с представителями отрасли, на которых обсуждалось текущее положение дел в этой сфере. Важной частью рабочих поездок губернатора по районам является посещение медицинских учреждений. Благодаря этому удаётся решать проблемы. Например, в прошлом году оперативно был решён вопрос с перебоями в поставках инсулина.
Кадровые решения на уровне правительства края, принятые главой региона, способствовали положительным изменениям в здравоохранении. Также произошли значительные улучшения в сфере спорта, патриотической работы и культуры. Все эти области ощущают внимание губернатора не только на словах, но и на деле.
Помощь участникам специальной военной операции и их семьям является одним из главных приоритетов для главы региона. В крае для них предусмотрено 41 мера социальной поддержки.
Дмитрий Демешин регулярно встречается с бойцами, передавая им необходимое оборудование, оружие и снаряжение. В начале мая он совершил очередную поездку на Донбасс, где посетил подшефный город Дебальцево и военнослужащих из Дальневосточного региона.
— Нет ничего важнее для нашей страны, чем ваша работа, — сказал тогда бойцам губернатор Хабаровского края. — Мое уважение вам всем. Мы — всегда рядом! Ждем вас!
По инициативе руководителя региона стартовала программа подготовки специалистов «Герои Vостока» и дополнительный курс «Герои Vостока: Бизнес для СВОих».
— Я убеждён, что в органах власти должны работать люди, которые не уклонялись от воинской службы и проявили себя, защищая свою страну, — заявил Дмитрий Демешин на встрече с участниками и ветеранами специальной военной операции, которые подали заявки на участие в программе.
Глава региона возложил на заместителей председателя правительства края и министров персональную ответственность за реализацию крупных инвестиционных проектов. Также он поручил разработать предложения по созданию в регионе специализированных промышленных парков для компаний, работающих в ключевых отраслях экономики. Эти площадки должны стать отправной точкой для тех, кто хочет инвестировать в своё развитие на территории субъекта. Особое внимание уделяется всем районам и округам региона.
— В Хабаровском крае не должно быть окраин, — неоднократно подчёркивал Дмитрий Демешин.