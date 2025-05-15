Участник СВО назначен на должность замглавы Лазовского округа Приморья

Лазовский округ стал первым муниципалитетом Приморья, где по поручению Губернатора края введена должность замглавы по вопросам СВО. Нового заместителя представил уполномоченный Губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО Алексей Ефимов.
На встрече с жителями округа, участниками специальной военной операции и их семьями Алексей Ефимов представил нового заместителя главы муниципалитета по вопросам СВО Рафика Манукяна, сообщает пресс-служба краевого кабмина.
«В нашем крае особое отношение к участникам специальной военной операции и их семьям, в том числе со стороны Губернатора Олега Кожемяко. По его поручению принято постановление Правительства о введении в каждом муниципалитете должности заместителя главы, который должен непосредственно заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей», — сказал Алексей Ефимов.
Замглавы Лазовского округа по вопросам СВО Рафик Манукян отметил, что уже проехал по территории, район очень понравился, но есть моменты, которые требуют совместной доработки.
Ко встрече подключились также и районы округа — жители населенных пунктов, волонтеры, семьи участников СВО. Глава муниципалитета Юрий Мосальский подчеркнул, что назначение — это большая помощь в работе с семьями участников СВО.
Активные жители на встрече также рассказали, что в тылу население округа объединилось и активно помогает фронту — жители плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и многое другое в помощь всем приморским ребятам, воюющим в зоне СВО.