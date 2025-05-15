Участник СВО назначен на должность замглавы Лазовского округа Приморья

«В нашем крае особое отношение к участникам специальной военной операции и их семьям, в том числе со стороны Губернатора Олега Кожемяко. По его поручению принято постановление Правительства о введении в каждом муниципалитете должности заместителя главы, который должен непосредственно заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей», — сказал Алексей Ефимов.