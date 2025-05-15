Экс-чиновника красноярской мэрии и политолога Алексея Аксютенко арестовали на 7 суток

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов края, поводом стали посты Аксютенко в его ТГ-канале, посвященные критике муниципальной реформы:
«6 мая 2025 года в публикации автор открыто доносил до подписчиков информацию о том, что власть во что бы то ни стало решила сломать жителей Красноярского края через колено. Также он предлагал участникам акции “Бессмертный полк” выйти с портретом своего родственника в одной руке, а в другую взять плакат с лозунгом “За родной район”. В той же новостной ленте телеграм-канала “Аксютенко Life” установлена публикация автора от 7 мая 2025 года, содержащая в себе изображение герба Идринского района, утвержденного логотипа празднования 80-летия Победы с изображением скульптуры “Родина-мать зовет” и призыва, выраженного в форме лозунга “Сохраним Идринский район 1923”. К публикации имеется описание следующего содержания: “Идринский район готовится к шествию “Бессмертного полка”! Вот это я понимаю подход. Если все районы 9 мая выйдут на шествие с плакатами и транспарантами, это будет очень круто. Главное, снимайте видео. Покажем ботам, что такое сибирский народ”».
По информации телеграм-канала «Борус», на посты Аксютенко пожаловались члены движения «Волонтеры Победы».
Напомним, 10 лет назад Алексей Аксютенко курировал в Красноярске наружную рекламу. Его работа вызывала очень много нареканий — в 2016 его штрафовали, а в 2017 году грозили дисквалификацией из-за нарушения закона о конкуренции. В январе 2018 года чиновник написал заявление об уходе с должности. После отставки он стал заммэра Ярославля, но проработал им всего 4 месяца. Затем его со скандалом уволили с новой должности — вице-мэра Солнечногорска Московской области. В 2022 году Алексей Аксютенко претендовал на пост мэра Красноярска, которым в итоге стал Владислав Логинов.
В последнее время Аксютенко в своем ТГ-канале часто критиковал работу мэрии Красноярска и краевого правительства.