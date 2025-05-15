Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Тегеран готов подписать ядерную сделку в обмен на отмену санкций

Иран возьмёт на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие.

Иран готов подписать ядерное соглашение с Соединёнными Штатами в обмен на отмену ограничительных мер, сообщает NBC.

В материале сказано, что о данном условии заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в беседе с телеканалом.

«Шамхани заявил, что Иран возьмёт на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана, которой может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для использования в гражданских целях, и разрешит международным инспекторам контролировать процесс, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций», — говорится в сообщении.

На вопрос американского телеканала, согласится ли Тегеран подписать «сегодня», если условия Ирана будут выполнены, он «ответил утвердительно».

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерного соглашения.