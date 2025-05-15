NBC: Тегеран готов подписать ядерную сделку в обмен на отмену санкций

Иран готов подписать ядерное соглашение с Соединёнными Штатами в обмен на отмену ограничительных мер, сообщает NBC.
В материале сказано, что о данном условии заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в беседе с телеканалом.
«Шамхани заявил, что Иран возьмёт на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана, которой может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для использования в гражданских целях, и разрешит международным инспекторам контролировать процесс, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций», — говорится в сообщении.
На вопрос американского телеканала, согласится ли Тегеран подписать «сегодня», если условия Ирана будут выполнены, он «ответил утвердительно».
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерного соглашения.