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В Бельгии задержали подозреваемых по делу о коррупции при закупках для НАТО

Фигурантам расследования, в частности, вменяется разглашение конфиденциальной информации о тендерах.

Правоохранительные органы Бельгии задержали двоих подозреваемых по делу о коррупции, отмывании денег и создании преступного сообщества при заключении контрактов, касающихся закупок боеприпасов и беспилотников для НАТО, сообщила федеральная прокуратура страны.

«Один из задержанных после допроса был освобожден, второй остается под арестом», — уточнили в ведомстве.

Речь идёт о международном расследовании, которое проводится на территории Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании. Фигурантам дела, в частности, вменяется разглашение конфиденциальной информации о тендерах на военные контракты, которые размещаются агентством НАТО по снабжению и закупкам (NSPA).

Следствие предполагает, что указанные сведения передавались подрядчикам Североатлантического альянса. В прокуратуре отметили, что этим могли заниматься несколько сотрудников NSPA.

Напомним, в конце апреля стало известно, что СБУ задержала руководство оборонного завода в Днепропетровской области по подозрению в поставке бракованных снарядов для ВСУ. Кроме того, по делу проходят бывший руководитель одного из военных представительств Минобороны Украины и глава группы контроля этого подразделения.