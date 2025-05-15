Аксенов: В основе предложения о 30-дневном перемирии на Украине лежит обман

В основе предложения Киева о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной лежит обман — за это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пополнить свои ряды и перевооружиться. Такое мнение в четверг, 15 мая, выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Как показывает практика, Киев вообще не в состоянии соблюдать какие-либо договоренности. В самой идее 30-дневного перемирия как условия для переговоров заложен обман, потому что оно обязательно будет использовано для перевооружения и пополнения ВСУ, — отметил глава региона.
Аксенов также заявил, что российский лидер Владимир Путин в любом случае примет правильное решение, которое будет выгодно для Москвы.
— Уверен, что наш президент, как всегда, примет точное и безошибочное решение, соответствующее национальным интересам России, — цитирует его слова ТАСС.
При этом у президента США Дональда Трампа другое мнение на этот счет. Ранее он выразил уверенность, что Россия в конечном счете пойдет на 30-дневное перемирие с Украиной на земле, в небе и на море.