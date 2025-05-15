Принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций перед встречей по украинскому урегулированию в Стамбуле является безумием, заявил глава фракции оппозиционной партии «Движение 5 звезд» в нижней палате парламента Италии Риккардо Риччарди.
«Мы на грани безумия», — сказал политик в эфире радиостанции Radio 1.
По словам депутата, Европы как политического образования больше не существует. Риччарди выразил мнение, что ЕС пребывает в состоянии агонии.
«Фактически она (Европа — прим. ред.) обрекает себя на роль музея под открытым небом для туристов и гигантского оружейного завода, работающего на благо военных лоббистов, солидарных с (председателем ЕК Урсулой — прим. ред.) фон дер Ляйен», — добавил парламентарий.
Напомним, 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС и США должны через санкции подавить российскую экономику. Глава МИД также рассказал, что собирается встретиться в Турции с американским сенатором Линдси Грэмом*, который является разработчиком рестрикций против России.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмонтирингом в перечень террористов и экстремистов.