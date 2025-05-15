Итальянский депутат Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием

Напомним, 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС и США должны через санкции подавить российскую экономику. Глава МИД также рассказал, что собирается встретиться в Турции с американским сенатором Линдси Грэмом*, который является разработчиком рестрикций против России.