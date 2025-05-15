«Не стоит придавать значения»: Глава Крыма рассказал, нужно ли республике признание Запада

«Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств. А СМИ, как, впрочем, и многие лидеры западных стран, сегодня говорят одно, завтра другое. Не стал бы придавать этому большое значение», — сказал Аксенов в интервью ТАСС, подчеркнув, что главным для жителей Крыма и всей России является определение статуса полуострова в 2014 году.