«Не стоит придавать значения»: Глава Крыма рассказал, нужно ли республике признание Запада

Крым на протяжении одиннадцати лет после воссоединения с Россией живет и успешно развивается, не будучи признанным западными странами. А значит, признание Крыма Западом не имеет особого значения, сделал вывод глава республики Сергей Аксенов.
«Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств. А СМИ, как, впрочем, и многие лидеры западных стран, сегодня говорят одно, завтра другое. Не стал бы придавать этому большое значение», — сказал Аксенов в интервью ТАСС, подчеркнув, что главным для жителей Крыма и всей России является определение статуса полуострова в 2014 году.
Накануне президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал вопрос принадлежности Крыма России решенным и неоспоримым, а оспаривание статуса Крыма со стороны европейских стран — несерьезным.
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