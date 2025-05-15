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«Не стоит придавать значения»: Глава Крыма рассказал, нужно ли республике признание Запада

Аксенов: Признанию Западом Крыма российским не стоит придавать большое значение.

Источник: Комсомольская правда

Крым на протяжении одиннадцати лет после воссоединения с Россией живет и успешно развивается, не будучи признанным западными странами. А значит, признание Крыма Западом не имеет особого значения, сделал вывод глава республики Сергей Аксенов.

«Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств. А СМИ, как, впрочем, и многие лидеры западных стран, сегодня говорят одно, завтра другое. Не стал бы придавать этому большое значение», — сказал Аксенов в интервью ТАСС, подчеркнув, что главным для жителей Крыма и всей России является определение статуса полуострова в 2014 году.

Накануне президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал вопрос принадлежности Крыма России решенным и неоспоримым, а оспаривание статуса Крыма со стороны европейских стран — несерьезным.

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