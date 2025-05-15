Fox News: три члена Конгресса США уснули на слушаниях

Кроме того, ещё на одном заседании, который проводился комитетом палаты представителей США по энергетике и торговле, уснули члены Демократической партии 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски. Дингелл пояснила, что это было связано с усталостью. Она утверждает, что не спала более 30 часов, пытаясь не допустить сокращения программы медицинского страхования в США.