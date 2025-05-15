Вакцина от лжи: фон дер Ляйен ждёт отставка после скандала с прививками

«Второй нюанс заключается в том, что сделка была заключена до того, как эти вакцины были сертифицированы. То есть, теоретически, если бы сертификация затянулась, а вакцина начала бы применяться, то сейчас в Европе и в Великобритании было достаточно много исков из-за побочных эффектов вакцины Pfizer. То есть, Урсула фон дер Ляйен была бы тогда основным ответчиком. Всякий юридический вопрос требует больших расходов, и если у европейцев крупных найдутся такие деньги, то я думаю, что они к этому подведут», — добавил эксперт.