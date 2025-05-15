Урсула фон дер Ляйен обманула дважды.
«Почему эти материалы вызывают интерес? Во-первых, дело в том, что по количеству закупленных вакцин оказалось вдвое или втрое больше того, что нужно было Евросоюзу, — отметил эксперт. — А деньги, огромные суммы, были, соответственно, за них уплачены. Потом эту вакцину утилизировали, и опять же за счет Евросоюза».
«Второй нюанс заключается в том, что сделка была заключена до того, как эти вакцины были сертифицированы. То есть, теоретически, если бы сертификация затянулась, а вакцина начала бы применяться, то сейчас в Европе и в Великобритании было достаточно много исков из-за побочных эффектов вакцины Pfizer. То есть, Урсула фон дер Ляйен была бы тогда основным ответчиком. Всякий юридический вопрос требует больших расходов, и если у европейцев крупных найдутся такие деньги, то я думаю, что они к этому подведут», — добавил эксперт.
Влиятельные силы хотят отставки фон дер Ляйен.
Оленченко также отметил, на сегодняшний день достаточно влиятельные силы заинтересованы в том, чтобы Урсула фон дер Ляйен освободила пост главы Еврокомиссии, и добиваются создания вокруг еврочиновницы соответствующей атмосферы: что она необъективна, нечестна и нечистоплотна в финансовых делах, а также с моральной точки зрения. И конечно, не преминут воспользоваться решением суда ЕС.
Политолог обозначил, что отставки фон дер Ляйен, в частности, хочет администрация президента США Дональда Трампа.
«Нынешний состав Еврокомиссии был сформирован при содействии и при прямом участии предыдущей американской администрации, то есть при Байдене. И когда шла предвыборная кампания, фон дер Ляйен вела себя очень некорректно, высказывалась оскорбительно и унизительно в отношении Трампа. Он это все запомнил. Ну и в принципе команда нынешнего американского президента заинтересована в том, чтобы состав Еврокомиссии был другой, более понятный и менее связанный с демократической партией США», — сказал Оленченко.
Политолог назвал происходящее вокруг Урсулы фон дер Ляйен на фоне скандала с закупкой вакцин закономерным процессом и выразил уверенность, что оппоненты, которые есть и среди европейских политиков, «ее будут дожимать».
«Позиции фон дер Ляйен не очень сильны. Когда Европарламент утверждал ее кандидатуру, она победила с небольшим перевесом. Поэтому в данной ситуации давление на Еврокомиссию в плане попытки изменить ее кадровый состав продолжится», — выразил уверенность Оленченко.
Фон дер Ляйен ждут иски с более серьезными обвинениями.
Решение суда Евросоюза о признании главы ЕК ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин компании Pfizer против COVID-19 прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что речь идёт о тех самых закупках на миллиарды евро, которые были согласованы в смс-переписке фон дер Ляйен с главой транснациональной компании Pfizer Альбертом Бурлой: «Рекордный контракт на почти 2 млрд доз с ценником в 35 млрд евро — а всего за эти годы Еврокомиссия потратила 71 млрд евро на приобретение 4,6 млрд доз — согласовывался без малейшего намёка на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера. Затем часть этих поставок (как минимум 215 млн доз) были списаны и уничтожены “за ненадобностью”, чтобы невозможно было сверить дебет с кредитом».
Недостаточная прозрачность в процессе переговоров о закупке вакцин и стала поводом для судебного разбирательства в отношении главы Еврокомиссии. Однако решение суда ЕС не определило степень ответственности фон дер Ляйен, констатировала Захарова, и не предусматривает ни дисциплинарных, ни уголовных последствий для неё.
«Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии. Указанное постановление лишь может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями», — подытожила Захарова.