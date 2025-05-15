Депутат Чепа: основные переговоры в Стамбуле будут с американцами

Основные переговоры будут проходить с американской стороной, отметил в беседе с aif.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Основные переговоры будут с американцами. Мы сейчас будем пытаться сближать какие-то позиции, обозначать основные моменты, чтобы потом, в какой-то момент времени не было возможности где-то соскакивать и что-то не выполнять. Мы помним, как было предложение у американцев не бить по энергетической инфраструктуре. Мы на это согласились. Украина в течение 30 дней более 100 раз нарушила это соглашение. Поэтому здесь важно будут выработать вот эти нюансы», — объяснил парламентарий.
Чепа добавил, что пока неизвестно, сколько продлится встреча, запланированная на 15 мая.
Ранее парламентарий отметил, что президент США Дональд Трамп не изменил подход к урегулированию украинского кризиса. Несмотря на противоречивые заявления американского лидера, «желание Трампа любым способом как можно быстрее завершить этот конфликт».