Ташкент возвращает свои арыки?

Президент Шавкат Мирзиёев метко обозначил философию этой идеи: если зелёные насаждения — это «лёгкие» города, то арыки и каналы — его «кровеносная система». Без системы водоотведения и орошения невозможно говорить о полноценной экологии и устойчивом озеленении. Именно на это делает ставку новый генеральный план Ташкента: в три раза увеличится площадь зелёных зон — до 25 тысяч гектаров.
Чтобы полив не зависел от погодных капризов, требуется серьёзная модернизация ирригационной сети. До 2030 года планируется реконструировать 100 километров каналов. Причём проект предполагает не просто замену арыков, а комплексное переосмысление городской среды — с созданием прогулочных зон вдоль каналов, как это реализовано в Стамбуле, Тбилиси и других современных мегаполисах.
Кроме того, по заказу городских властей турецкая компания Su-Yapi Engineering and Consulting провела полноценные исследования дренажной системы: использовалась аэрофотосъёмка, геодезические данные, анализы осадков. На этой основе был создан мастер-план. В результате уже в прошлом году были устранены 45 опасных зон, подверженных подтоплениям, в этом — работа продолжится на 34 участках.
Возвращение арыков — это не просто дань прошлому или элемент городского декора. Это реальный шаг в сторону адаптации к климатическим изменениям. В условиях, когда лето в Ташкенте становится всё жарче, арычная система способна естественным образом снижать температуру в городской среде. Вода в открытых каналах не только визуально освежает пространство, но и влияет на микроклимат, создавая более комфортные условия для горожан.
Кроме того, восстановление арыков может оживить городское пространство. Вдоль каналов создаются тени, прохлада, формируются уютные зоны для прогулок и отдыха. Такие места становятся точками притяжения — здесь приятно общаться, гулять, проводить время, а значит, это напрямую влияет на качество городской жизни.
Наконец, с развитием городской застройки и учащением мощных ливней именно арыки и дренаж могут стать защитой от подтоплений. Грамотно выстроенная водоотводная система будет работать как щит города, не позволяя воде разрушать дороги, дворы и подвалы. Это уже не просто вопрос комфорта — это вопрос безопасности и устойчивости города.
Почему это важно? Потому что Ташкент стремительно урбанизируется. Асфальт и бетон поглощают всё больше земли, нарушая естественный отток воды. Это приводит к перегреву улиц, рискам затоплений после дождей, гибели деревьев. Арычная система — это не только про воду, но и про климат, здоровье и уют в городе. Это природный кондиционер, которого так не хватает летом.
Но есть и другая сторона медали. Все эти инициативы легко могут скатиться в имитацию бурной деятельности — красивые отчёты, бетонные лотки, неработающая система. Будем надеяться, что нынешние чиновники подойдут к проекту осознанно, не гоняясь за быстрым результатом, а реально создавая инфраструктуру, которая будет служить городу десятилетиями.
Ташкент — древний город с водной культурой. Вернуть арыки — значит вернуть городу его славное прошлое. Главное — делать это с умом.