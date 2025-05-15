Ташкент возвращает свои арыки?

Почему это важно? Потому что Ташкент стремительно урбанизируется. Асфальт и бетон поглощают всё больше земли, нарушая естественный отток воды. Это приводит к перегреву улиц, рискам затоплений после дождей, гибели деревьев. Арычная система — это не только про воду, но и про климат, здоровье и уют в городе. Это природный кондиционер, которого так не хватает летом.