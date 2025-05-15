Чепа: Украина может пытаться сорвать договоренности на переговорах

«Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростые, которые Украина не выполнила… Желание было изначально не выполнять никакие договоренности, также как минские. Поэтому главная задача — какие условия контроля за соблюдением и как и кто будет потом нам гарантировать эти условия контроля и соблюдение этих соглашений», — объяснил он.