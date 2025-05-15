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Чепа: Украина может пытаться сорвать договоренности на переговорах

Депутат напомнил, что Украина не выполнили прошлые стамбульские и минские договоренности.

На переговорах в Стамбуле важно выработать условия контроля и гарантий соблюдения достигнутых договоренностей, отметил в беседе с aif.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростые, которые Украина не выполнила… Желание было изначально не выполнять никакие договоренности, также как минские. Поэтому главная задача — какие условия контроля за соблюдением и как и кто будет потом нам гарантировать эти условия контроля и соблюдение этих соглашений», — объяснил он.

Парламентарий напомнил, что договор о прекращении огня по энергообъектам Украина в течение 30 дней нарушила более 100 раз.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время может появиться хорошая информация по вопросу урегулирования украинского конфликта.