Чепа: Украина может пытаться сорвать договоренности на переговорах

На переговорах в Стамбуле важно выработать условия контроля и гарантий соблюдения достигнутых договоренностей, отметил в беседе с aif.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростые, которые Украина не выполнила… Желание было изначально не выполнять никакие договоренности, также как минские. Поэтому главная задача — какие условия контроля за соблюдением и как и кто будет потом нам гарантировать эти условия контроля и соблюдение этих соглашений», — объяснил он.
Парламентарий напомнил, что договор о прекращении огня по энергообъектам Украина в течение 30 дней нарушила более 100 раз.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время может появиться хорошая информация по вопросу урегулирования украинского конфликта.